Coronavirus, OMS: "Pandemia sta accelerando"

(Teleborsa) - "o, ci sono voluti 67 giorni per arrivare ai primi centomila contagi, 11 giorni per 200mila e".È quanto ha dichiarati ilnel briefing sul coronavirus da Ginevra, sottolineando che ""Mi rivolgo ai leader del G20 per chiedere di lavorare insieme a rafforzare la produzione, evitare il bando dell'export e assicurare la distribuzione dei materiali protettivi", ha aggiunto Ghebreyesus che ha invocato misure rigide per il contenimento del coronavirus.Chiedere alle persone di stare a casa è un importante modo, ma per vincere", ha aggiunto.Dall'. È tempo di bloccare i conflitti armati e concentrarsi sulla vera lotta delle nostre vite. Alle parti in guerra dico: ritiratevi dalle ostilità", ha dichiarato il segretario generale dell'Onu,. "Non dimentichiamo che nei Paesi devastati dalla guerra, i sistemi sanitari sono crollati", ha concluso.