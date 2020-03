Polo Mercitalia, Gosso: "In prima linea per assicurare servizi essenziali al Paese"

(Teleborsa) - "È in periodi come questo in cui dobbiamo restare a casa per rallentare la diffusione del coronavirus che si rivaluta il lavoro svolto da chi assicura che i generi alimentari e i beni di prima necessità continuino a essere disponibili nei negozi. Immaginiamo tutti, infatti, cosa potrebbe succedere se nei supermercati non si trovasse più da mangiare. È quanto affermacommentando l'attività svolta in queste settimane di emergenza dal Polo Mercitalia con tutte le sue società. Una realtà che – come sottolinea Gosso – si trova attualmenteDall'inizio dell'emergenza sanitaria il, ha trasportatodi farmaci e materiale medico sanitario."Lo stiamo facendo con grande senso di responsabilità e attuando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni del Governo e dal Gruppo Ferrovie dello Stato in modo che tutti i nostri dipendenti possano svolgere il loro lavoro con la massima sicurezza. Mercitalia – ha dichiarato Grosso – sta trasportando tantissimi prodotti alimentari che finiscono sulle nostre tavole quotidianamente. Inoltre contribuiamo a fare in modo che il nostro Esercito e le nostre Forze dell'ordine possano ricevere i materiali e i mezzi che gli servono per supportare i cittadini in questq fase di emergenza"."Stiamo avendo un ruolo centrale in questo periodo - ha ancora sottolineato l'Ad - proprio perché siamo soprattutto ferrovie eEsprimo grande riconoscenza anche ai colleghi del Gruppo Ferrovie dello Stato per il prezioso supporto che ci stanno dando in questa delicata fase".