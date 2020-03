A2A ridurrà del 46% emissioni gas effetto serra entro il 2030

(Teleborsa) -ad aver ottenuto la validazione del target delle emissioni da parte di Science Based Targets initiative (SBTi).le società nel mondo che hanno ottenuto la validazione dei propri target dalla SBTi,. Impegni che prevedono anche lacollegate all'acquisto di combustibili per i propri impianti e alle vendite di gas ai clienti finali.Il nuovo target è stato sottoposto all'analisi dellacon le indicazioni dell'Accordo di Parigi (COP21).nella definizione di obiettivi ambiziosi di mitigazione del cambiamento climatico per garantire che la loro strategia sia in linea con gli obiettivi scientifici.È attiva nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica (seconda in Italia per capacità installata), gas, nei servizi ambientali e nello sviluppo di prodotti e nei servizi per l'efficienza energetica, l'economia circolare, la mobilità elettrica e le smart city.