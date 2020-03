Gruppo SACBO: 16 milioni di utili nel bilancio 2019

(Teleborsa) - Il, società di gestione dell', hailche include il bilancio d’esercizio di Sacbo S.p.A. e quello della società interamente controllata BGY International Services.Il Gruppo, elevando al nuovo massimo storico la quota annua di passeggeri transitati sullo scalo di Bergamo (13.857.257). L’attività svolta dal Gruppo ha generato. La variazione positiva del valore della produzione risulta ancor più significativa se si considera che il consuntivo 2018 è influenzato da una sopravvenienza attiva di oltre 13 milioni.Il. Al netto delle imposte di competenza per 6,9 milioni, nel 2019 il Gruppo ha conseguito un utile di esercizio di 16 milioni contro i 23 del 2018, che sarebbe risultato in crescita al netto della sopraccitata componente straordinaria 2018. Il risultato netto di Sacbo S.p.A. è stato pari a 14,85 milioni. Un resoconto che si accompagna a consistenti investimenti che nel 2019 hanno raggiunto quota 36 milioni. Negli ultimi 5 esercizi il Gruppo ha investito oltre 127 milioni.Il, ha sottolineato come l’emergenza sanitaria in atto e il momentaneo azzeramento del movimento passeggeri sia destinato a incidere in modo rilevante sull’andamento del traffico annuale. Tuttavia, la continuità operativa dell’aeroporto – ha aggiunto – mette in condizione di essere pronti alla ripresa dei voli. A fronte del prevedibile calo di fatturato generale,che permetteranno di portare a termine, compatibilmente con l’evoluzione della situazione di emergenza, le opere infrastrutturali avviate.