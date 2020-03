Il maltempo mette a dura prova il settore agricolo

(Teleborsa) - Un mese da dimenticare per il settore agroalimentare italiano. Alle difficoltà di trasporto delle merci poste dall'emergenza sanitaria da Coronavirus, negli ultimi giorni. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti che rileva come intere coltivazioni pronte per la raccolta siano andate distrutte nei campi con il gelo che si abbattuto su piante da frutto in fiore pregiudicando le produzioni, con unaPer garantire la circolazione nelle strade – sottolinea la Coldiretti - sono stati addirittura mobilitati i trattori nel centro Italia.. Lo sbalzo termico primaverile – l'associazione di categoria – ha colpito le campagne dopo un inverno che si è classificato in Italia come il secondo più caldo dal 1800 a livello climatologico facendo registrare una temperatura addirittura superiore di 2,03 gradi rispetto alla media di riferimento che ha favorito il risveglio della natura con l’anticipo delle primizie di stagione che sono andate distrutte."Siamo di fronte alle, con una tendenza alla tropicalizzazione che – conclude la Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi"., tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.