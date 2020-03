Brilla il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

sanitario

finanziario

Boeing

Walgreens Boots Alliance

Chevron

United Technologies

DOW

NetApp

Automatic Data Processing

Broadcom

Lam Research

Bed Bath & Beyond

Wynn Resorts

Marriott International

Tesla Motors

(Teleborsa) - Altra sessione euforica per Wall Street, che chiude gli scambi in rialzo per il terzo giorno consecutivo, sulla scia del maxi pacchetto di aiuti del governo USA. Ilmostra in chiusura un balzo del 6,38%, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, chiude in corsa lo, che termina gli scambi a 2.630,07 punti. Effervescente il(+5,72%), come l'S&P 100 (6,1%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+8,39%),(+6,98%) e(+6,43%).Tra i(+13,65%),(+10,21%),(+9,83%) e(+8,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,16%.(+12,63%),(+11,80%),(+11,78%) e(+11,47%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,28%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,73%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,86%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,06%.