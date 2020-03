Coronavirus, cosa cambia con la nuova autocertificazione

(Teleborsa) - Nuovo decreto, nuova autocertificazione. Alla luce del del, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, sul sito del, come annunciato dal, è apparso anche un"Stiamo editando l'ennesima autocertificazione che, in qualche modo, come succede ormai ai tempi del web, è stata oggetto di qualche ironia. Non lo facciamo perché non sappiamo cosa fare o non fare, ma lo facciamo perché chiaramente c" aveva spiegato, ieri,sottolineando cheDiverse le. Nel quesito dove il cittadino dichiara di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19, si aggiunge la frase: "fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie". Il cittadino deve poi dichiarare di essere a conoscenza, oltre che dei, anche delle "ulteriori limitazioni disposte con" sottoscrivendo che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti. Il dichiarante deve inoltre essere a conoscenza delleovvero il pagamento di una somma da 400 a 3mila euro, aumentata fino a un terzo se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.Tra glivengono indicati quelli "all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere". Al cittadino è, poi, richiesto di specificare ulteriormente, di suo pugno, la motivazione dello spostamento la persona deve specificarla nel modulo.Perla soluzione proposta da, è quella di un'. "Se questo processo di autocertificazione fosse informatizzato, le autorità – spiegano i promotori del progetto in una nota – avrebbero a disposizione tutti i dati necessari in tempo reale, sia di flusso che di stock, velocizzando gli accertamenti e il monitoraggio degli spostamenti per limitare il contagio. I cittadini che si autocertificassero su una, a loro volta, si sentirebbero maggiormente tutelati e agevolati nelle procedure grazie ad un semplice touch"