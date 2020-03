Istat, per associazioni di categoria fotografia "drammatica" e "allarmante"

(Teleborsa) -Le associazioni di categorie sono concordi nel definire lo stato dell'economia italiana "allarmante" dopo i numeri emersi dall'ultimo sondaggio Istat su fiducia di consumatori e imprese nella prima metà di marzo . Ha commentato così i dati: "Il dato odierno sul clima di fiducia di consumatori ed imprese non lascia dubbi: nonostante le informazioni si riferiscano, sostanzialmente, ai primi quindici giorni di esplosione del contagio e dei provvedimenti restrittivi messi in campo,".: "Un analogo scenario, anche in termini amplificati – spiega l'associazione – potrebbe configurarsi nei prossimi mesi in assenza di significativi miglioramenti della crisi sanitaria globale. In questo contesto, le pure utili e opportune”. Per Coldiretti, infine, "a far crollare la fiducia è il fatto che oltre la metà delle aziende (51%) ritiene che l'impatto economico negativo sia purtroppo destinato a durare nel tempo". I numeri arrivano da. "Quattro aziende su dieci (41%) - sottolinea la Coldiretti - registrano difficolta' economiche nella propria attività per effetto dell'emergenza Coronavirus".