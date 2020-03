Scuola, Azzolina conferma: "Per esami tutti membri interni e Presidente esterno"

(Teleborsa) - ". Come detto oggi in Senato, sono convinta che lasia quella di avere unaesaminatrice formata da". Lo ha confermato, in un post su Facebook."Solo per quest’anno quindi - spiega - a parte il presidente che resta esterno, proporrò una commissione di sei commissari tutti interni, invece di averne tre interni e tre esterni. Così facendo, iche in queste settimane stanno seguendo i ragazzi potrannocon la piena consapevolezza della preparazione effettivamente svolta. Allo stesso tempo, unsi potrà faredell’intero percorso d’esame"., ha ammesso la titolare dell'istruzione, che agli studenti assicura "tutta la scuola è con voi, non siete soli".Nella giornata di ieri, giovedì 26 marzo 2020, la Azzolina avevaa parte la didattica "a distanza". La ripresa delle lezioni, infatti, è alquanto improbabile e si impongono quindiper ladegli studenti,degli apprendimenti,di Maturità e Terza media e per la ridefinizione delscolastico nazionale e dei calendari regionali.