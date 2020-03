Blocco traghetti CIN, ma da MIT e MISE garanzia trasporti su isole

(Teleborsa) -. Fermo immediato annunciato dalla società del'armatore Vincenzo Onorato a seguito del sequestro dei conti correnti CIN,che ha provocato all'istante allarme e stupore.), liquidando gli altri soci e diventando così unico proprietario della storica società di navigazione il cui inizio di "privatizzazione""è stato assunto dall'Organo commissariale in autonomia e indipendenza di giudizio, sulla scorta di un parere favorevole reso da parte dele che al più presto. Il Comitato di Sorveglianza, ricorda la nota, è l'Organo che "tutela le ragioni e la posizione del ceto creditorio".Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, e di trasferimenti da e verso Sicilia, Sardegna e isole minori e che, in casoA seguito della presa di posizione CIN per l'intervento sui conti correnti della società,. Lo si legge in una nota degli stessi Commissari in cui si puntualizza che "l'esecuzione del sequestro, in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Roma del 4 marzoscorso, è per legge un atto dovuto".. In tale contesto, il tentativo di CIN di strumentalizzare a proprio favore il drammatico frangente in cui si trovano l'Italia e il mondo intero si commenta davvero da sé.- ha dichiarato - poiché la società di navigazione, tra l'altro, è l'unica a occuparsi del trasporto di beni di prima necessità,"La nostra è una piccola isola - aggiunge il Sindaco - ea largo della costa garganica è l'elicottero. "Ma un elicottero può trasportare al massimo 50 chili di pane. Costi a parte".Mentre, capogruppo Pd in Commissione Trasporti della Camera, annuncia un'interrogazione parlamentare sulla vicenda,, in quanto in una fase così delicata per il Paese sono incalcolabili le ricadute che questo gesto può avere sulla salute delle persone, sull'ordine pubblico sull'occupazione.