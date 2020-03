In rosso le Piazze del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, su cui pesa il continuo diffondersi della pandemia Covid-19. Pesanti ribassi si registrano per i titoli bancari dopo la raccomandazione della BCE a tutti gli istituti di non pagare dividendi o effettuare buyback almeno fino a ottobre.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,50%. Lieve calo dell', che scende a 1.621,9 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil) (-5,35%), che ha toccato 20,36 dollari per barile.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +196 punti base, aumentando di 14 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,42%.piccola perdita per, che scambia con un -0,63%, in apnea, che arretra dell'1,55%, e tonfo di, che mostra una caduta dell'1,58%.con ilche sta lasciando sul parterre l'1,06%; sulla stessa linea, ilperde l'1,04%, continuando la seduta a 18.116 punti. Negativo il(-1,33%), come il FTSE Italia Star (-0,9%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,02%),(+1,91%) e(+0,93%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-5,05%),(-3,74%) e(-2,75%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,69%),(+4,74%),(+3,59%) e(+3,18%).Giù le banche:, che ottiene -6,23%, che registra un importante calo del 5,53%., con un ribasso del 4,57%. Crolla, con una flessione del 4,01%.del FTSE MidCap,(+3,27%),(+2,09%),(+1,55%) e(+1,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,50%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,27%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,21%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,11%.