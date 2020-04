Tokyo in profondo rosso. Borse cinesi contengono calo con PMI

Nikkei

(Teleborsa) -, a causa dell'e delle fosche previsioni formulate dal, che attende fino a 240 mila vittime e almeno. A poco sono serviti, ieri, ed il miglioramento del, rimbalzato oltre la soglia di espansione., l'indiceha chiuso con un forte calo del 4,5% a 18.065 punti, mentre il Topix è sceso a 878 punti (-3,57%). Non si salvache termina con un calo del 3,38%.Ribassi contenuti per le borse cinesi, che in qualche modo hanno tratto vantaggio dal dato del PMI, conche lima lo 0,35% eche chiude quasi in parità (-0,04%). Stessa impostazione per(-0,46%).In rosso le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche perde il 2,35% assieme a-2,2%, mentre contiene il calo-0,35%. In controtendenza+0,36% e+0,41%.Tonfo di(-3,58%), mentre rimbalza(+3,52%).