In rosso la Borsa di Tokyo insieme agli altri listini asiatici

(Teleborsa) - Avvio di settimana in rosso per le Borse asiatiche
, in scia alle forti perdite dei titoli tecnologici
, in scia alle deboli previsioni delle aziende statunitensi - vedasi Broadcom e Oracle - che hanno alimentato le preoccupazioni sulle valutazioni gonfiate dall’intelligenza artificiale.
Intanto, sul fronte macro, produzione industriale e vendite al dettaglio cinesi
sono cresciute meno del previsto a novembre, registrando anche un rallentamento rispetto al mese precedente.
A Tokyo
, il Nikkei 225
è in calo (-1,24%); sulla stessa linea, si muove in retromarcia Shenzhen
, che scivola dello 0,91%. In rosso Hong Kong
(-1,2%); come pure, pesante la Borsa di Seul
(-1,51%). Senza direzione Mumbai
(-0,11%); in lieve ribasso Sydney
(-0,66%).
Lieve ribasso per l'euro contro la valuta nipponica
, che presenta una flessione dello 0,55%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 14 dicembre si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un esiguo -0,09%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,96%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,84%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati asiatici: Lunedì 15/12/2025
01:50 Giappone
: Indice Tankan, trimestrale (atteso 15 punti; preced. 14 punti)
03:00 Cina
: Produzione industriale, annuale (atteso 5%; preced. 4,9%)
03:00 Cina
: Tasso disoccupazione (preced. 5,1%)
04:00 Cina
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,9%)
05:30 Giappone
: Indice servizi, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%) Martedì 16/12/2025
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (preced. 48,7 punti) Mercoledì 17/12/2025
00:50 Giappone
: Bilancia commerciale (preced. -231,8 Mld ¥).