Milano 12-dic
43.514 -0,43%
Nasdaq 12-dic
25.197 -1,91%
Dow Jones 12-dic
48.458 -0,51%
Londra 12-dic
9.649 -0,56%
Francoforte 12-dic
24.186 0,00%

Commento, Finanza
In rosso la Borsa di Tokyo insieme agli altri listini asiatici
(Teleborsa) - Avvio di settimana in rosso per le Borse asiatiche, in scia alle forti perdite dei titoli tecnologici, in scia alle deboli previsioni delle aziende statunitensi - vedasi Broadcom e Oracle - che hanno alimentato le preoccupazioni sulle valutazioni gonfiate dall’intelligenza artificiale.

Intanto, sul fronte macro, produzione industriale e vendite al dettaglio cinesi sono cresciute meno del previsto a novembre, registrando anche un rallentamento rispetto al mese precedente.

A Tokyo, il Nikkei 225 è in calo (-1,24%); sulla stessa linea, si muove in retromarcia Shenzhen, che scivola dello 0,91%. In rosso Hong Kong (-1,2%); come pure, pesante la Borsa di Seul (-1,51%). Senza direzione Mumbai (-0,11%); in lieve ribasso Sydney (-0,66%).

Lieve ribasso per l'euro contro la valuta nipponica, che presenta una flessione dello 0,55%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 14 dicembre si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo -0,09%.

Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 1,96%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,84%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:

Lunedì 15/12/2025
01:50 Giappone: Indice Tankan, trimestrale (atteso 15 punti; preced. 14 punti)
03:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 5%; preced. 4,9%)
03:00 Cina: Tasso disoccupazione (preced. 5,1%)
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,9%)
05:30 Giappone: Indice servizi, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)

Martedì 16/12/2025
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 48,7 punti)

Mercoledì 17/12/2025
00:50 Giappone: Bilancia commerciale (preced. -231,8 Mld ¥).
