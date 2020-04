Milano zavorra gli altri Listini europei che sono in rosso

S&P-500

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. I listini statunitensi, intanto, segnano una pessima performance, con lo, che affonda dell'1,73%.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,66%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.613,4 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 5,29%.In salita lo, che arriva a quota +195 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,51%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,47%, soffre, che evidenzia una perdita dell'1,18%, e affonda, con un ribasso dell'1,57%.A Milano, forte calo del(-2,67%), che ha toccato 16.384 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 17.904 punti, in forte calo del 2,53%. Pesante il(-2,01%), come il FTSE Italia Star (-1,5%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,02%) e(+0,73%).Nel listino, i settori(-4,87%),(-4,80%) e(-3,99%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+4,68%),(+3,86%),(+3,85%) e(+0,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,55%.Crolla, con una flessione del 6,61%.Preda dei venditori, con un decremento del 5,21%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 4,61%.di Milano,(+2,48%),(+1,96%),(+1,92%) e(+1,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,06%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,24%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,93%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,74%.Tra lepiù importanti, è previsto dalla Germania l', atteso lunedì alle 08:00, che secondo le stime sarà di -2,8%. L'indicatore degli ordini dell'industria mostra la variazione del numero totale di nuovi ordini d'acquisto ai produttori. Un valore positivo rappresenta un aumento di attività da parte dell'industria. Un valore negativo indica una situazione di rallentamento.In Germania verràalle 08:00 di martedì che, secondo gli analisti, sarà di -0,9%. La produzione industriale misura la variazione, al netto dell'inflazione, della produzione manufatturiera, delle miniere e dei servizi. Valori superiori alle previsioni vanno interpretati come positivi dal punto di vista monetario.Martedì alle 10:00,, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio. L'indice delle Vendite al dettaglio misura la variazione del valore totale delle vendite al dettaglio nel periodo di riferimento. E' l'indicatore più importante riguardante la spesa dei consumatori ed è fortemente indicativo della maggior parte dell'attività economica complessiva.