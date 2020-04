Wall Street parte in moderato ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) -, scontando solo in parte le preoccupazioni per il, testimoniato anche dal. A far da contrappeso sul mercato, in scia alla crescita delle quotazioni die greggio (+7%).L'indicesta lasciando sul parterre lo 0,33%, mentre si muove intorno alla parità loa 2.523,65 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,05%), come l'S&P 100 (-0,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+3,65%) e(+0,68%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,17%) e(-0,64%).del Dow Jones,(+3,89%),(+3,10%),(+1,19%) e(+0,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un-5,72%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,46%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,20%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,09%.Tra i(+11,92%),(+3,80%),(+3,24%) e(+2,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che avvia le contrattazioni a -2,03%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,83%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,80%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,21%.