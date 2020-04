Brillante seduta per Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

utilities

beni di consumo secondari

Boeing

American Express

Visa

McDonald's

United Technologies

Marriott International

Wynn Resorts

Ross Stores

KLA-Tencor

Gilead Sciences

Moderna

(Teleborsa) -che chiude gli scambi in deciso rialzo, sulla scommessa di un rallentamento dell'emergenza sanitaria globale. Chiude in deciso rialzo il(+7,73%), che raggiunge i 22.679,99 punti; sulla stessa linea, chiude in corsa lo, che termina gli scambi a 2.663,68 punti. Effervescente il(+7,35%), come l'S&P 100 (6,7%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+8,78%),(+7,85%) e(+7,73%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+19,07%),(+13,91%),(+11,45%) e(+10,41%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,72%.Tra idel Nasdaq 100,(+19,48%),(+16,97%),(+16,63%) e(+16,07%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,61%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,57%.