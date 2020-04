Boccia: decreto liquidità "risultato importante"

(Teleborsa) - "Diamo atto ale ai Ministrii di aver conseguito unsotto il profilo delle risorse e degli strumenti mobilitati a favore del sistema produttivo. Adesso è importante che queste risorse giungano con tempestività alle imprese". Così il Presidente di Confindustria,, ha commentato il contenuto delpubblicato questa mattina in Gazzetta Ufficiale."Dopo ladell'immediata liquidità a breve, per consentire la sopravvivenza del sistema economico, occorre passare alla- ha aggiunto Boccia - connel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie per la sicurezza dei lavoratori per affrontare e vincere la guerra contro i contagi e la recessione affinchè non diventie poi allaattraversoche compensino e supportino ladella domanda privata".Per il numero uno degli industrialideve tornare ai suoi valori fondamentali, pace, protezione, prosperità e auspichiamo che il nuovo assepossa indicare a tutti la nuova direzione di marcia con l'adozione tra l'altro di strumenti di finanziamento, come gli Eurobond, per la difesa interessi comuni e il rilancio delle nostre