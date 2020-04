Brillante Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Ottima seduta per Wall Street, che ha chiuso di nuovo in rally, scommettendo sul raggiungimento del picco dei contagi da coronavirus. A New York, chiude in deciso rialzo il(+3,44%), che raggiunge i 23.433,57 punti; balzo dello, che archivia la giornata a 2.749,98 punti. Ottima la prestazione del(+2,24%), come l'S&P 100 (2,9%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+6,73%),(+5,41%) e(+5,00%).del Dow Jones,(+7,98%),(+7,55%),(+6,55%) e(+6,34%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,72%.Tra idel Nasdaq 100,(+21,23%),(+13,41%),(+11,80%) e(+10,86%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,40%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,05%.