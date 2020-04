TIM sottotono in Borsa su previsioni impatto Covid-19

TIM

(Teleborsa) - Viaggia in rosso la, che cede lo 0,82% in Borsa, dopo che il numero uno Gubitosi ha spiegato che il settore delle telecomunicazioni subirà un impatto negativo dal coronavirus in termini di ricavi. Fra i fattori negativo lo stop delle attività commerciali ed il crollo del traffico in roaming.Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario diche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 0,3727 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 0,3828. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 0,3689.