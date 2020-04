Dl liquidità, Confagricoltura: efficacia dipende da semplificazione e tempi erogazione

(Teleborsa) - "Ilha varato le misure di assoluto rilievo per limitare l'attenzione economica della pandemia covid-19. In attesa di approfondire lo stato del testo delin relazione alle specificità del nostro settore, rileviamo fin d'ora che la reale efficacia delle misure dipendeOccorre agire con urgenza, anche per quanto riguarda tutti i pagamenti in sospeso della Pubblica Amministrazione verso le imprese, a partire dallaQuesta la presa di posizione della giunta diche si è riunita in videoconferenza per tariffa il punto sulla situazione economica del settore."Resta inoltre ancoralegato alla- sottolinea il Presidente,- Abbiamo presentato le nostre proposte e siamo pronti a discutere qualsiasi ipotesi di soluzione. In altri Stati membri grandi produttori di beni agricoli, le decisioni sono state già prese. Stiamo accumulando un clamoroso ritardo. Come Confagricoltura abbiamo cercato di dare una prima risposta, selezionando in contatto domanda e offerta con la piattaformache ha ricevuto oltre un migliaio di richieste in pochi giorni ”., i rifornimenti e la sicurezza alimentare, ma lestanno aumentando - prosegue Giansanti – sia dal lato dei mercati, sia dal lato dello svolgimento dell’attività produttiva.Apprezziamo i segnali di attenzione pervenuti dal Senato in sede di conversione del DL Cura Italia e contiamo che si traducano in interventi strutturali nel nuovo decreto per lesono arrivate. Non sono state, invece, mobilitate risorse aggiuntive per fronteggiare la pesante crisi in atto – rileva la Giunta di Confagricoltura – E’ stato solo annunciato un provvedimento che dà la possibilità di riassegnare i fondi non ancora impegnati sui programmi di sviluppo rurale. Insomma,, prosegue la nota, sollecita l'attivazione degli, già previsti dalla normativa UE: dai ritiri del mercato agli aiuti allo stoccaggio dei prodotti colpiti dalla contrazione della domanda. Anche il canale degli aiuti alimentari vai - conclude il Presidente Giansanti - E' un interessequello di sostenere la