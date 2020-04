Inps: congedo parentale prorogato al 3 maggio

(Teleborsa) -, fino cioè alla data stabilita dall'ultimo Dpcm per la chiusura di scuole di ogni grado e genere.Lo comunica l'in una nota in cui si ricorda che ipuò essere fruitoe sempre nel limite complessivo, individuale e di coppia, di quindici giorni per nucleo familiare.Per aver accesso al congedo inoltre, l'Inps sottolinea che nel nucleo familiare non deve esserci un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.