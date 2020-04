Morgan Stanley paga pegno con la trimestrale

Morgan Stanley

(Teleborsa) - Seduta difficile per, che presenta un pessimo -3,18%.A pesare sul titolo contribuiscono iche presenta una 1,698 miliardi di dollari (1,01 dollari per azione) contro i 2,429 miliardi (1,3 dollari per azione) dello stesso periodo dell'anno scorso. Le stime degli analisti erano per un EPS di 1,14 dollari.scesi a 9,487 miliardi, contro i 10,286 miliardi dello stesso periodo del 2019 ed i 9.73 miliardi del consensus.L'andamento dinella settimana, rispetto allo, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 37,89 USD. Primo supporto visto a 36,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 36,42.