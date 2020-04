Azzolina: troppo rischioso il ritorno a scuola a maggio

(Teleborsa) - Troo,. La Ministra dell'Istruzionetorna a parlare della situazione scuole in un'intervista al Corriere della Sera in cui vede improbabile la possibilità di un ritorno a scuola già dal prossimo mese: "Quindicon lache sarà, ex assessore dell'Emilia Romagna: "serve un grande progetto di innovazione", cono che non piace però alla Ministra. Mentre non ci sono ancora date per l'inizio del prossimo anno scolastico, che saranno decise con le Regioni.La Azzolina ha parlato anche d– "escludo ipotesi mista, studenti a scuola e professori a casa" – e, che saranno: "alla fine tutti avranno un voto. Chi risulta insufficiente recupererà il prossimo anno con attività individualizzate". La numero uno dell'Istruzione ha annunciato anchedi euro per il sostegno alla, l'estensione dele assicura che ilsi faràE proprio su quest'ultimo fronte è stata fissata per questa mattina latra i maggioridella scuola e ilrelativa a. La riunione è stata preceduta intanto da un incontro di maggioranza in cui sono state espresse le diverse posizioni, ma non si è arrivati ad un accordo: differenze di vedute sui requisiti di accesso al concorso straordinario tra Sinistra Italia-PD e M5S guidati dalla Ministra Azzolina.