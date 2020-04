Prima Industrie ritira proposta acquisto azioni proprie

Prima Industrie

il produttore di sistemi laser per applicazioni industriali e di macchine per la lavorazione della lamiera

(Teleborsa) -ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione, riunito oggi in via straordinaria, ha deliberato di- senza modificare l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per i giorni 11–12 maggio 2020 -In particolare viene ritirata la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e viene mantenuta la richiesta di autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie già in portafoglio. Viene inoltre mantenuta invariata la richiesta di revoca della delibera assembleare del 16 aprile 2019 in materia di azioni proprie.Tale decisione, rende noto la società, è stata dettata da ragioni di prudenza, a seguito della situazione di emergenza creatasi a seguito della pandemia di Covid-19, che richiede una maggiore focalizzazione della società su aspetti industriali e di business.A Piazza Affari, oggi, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,54%.