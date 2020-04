UE, Tajani: possibile intesa su Bond, su MES valutare contenuti

(Teleborsa) - "Glinon vogliono garantire comel'emissione deiSe noi proponiamo che i Bond siano garantiti nei prossimi anni dal bilancio di tuttae quindi non singolarmente dagliio credo che su questo si potràLo ha detto a Mattino Cinque su Canale 5Vicepresidente di Fi e Presidente della Commissione affari istituzionali del Parlamento europeo."È un compromesso- prosegue l'ex Presidente del Parlamento europeo - e dobbiamo lavorare in questa direzione. Il Parlamento europeo sta votando proprio in queste ore su questo argomento spingendo ilad adottarenondel qualebisogna vedere idell'accordo, come sarà questo fondo per lase l'Italia decidesse di richiederlo deve andare a trattare e se i soldi sono a tasso quasi a zero, sequindi per salvare vite umane e se isono lunghi- "Io credo che quest'anno le vacanze si potranno fare. Non sono d'accordo con lache ha detto di non prenotare le vacanze. Ritengo che rispettando alcune regole e con lesi possa pensare di andare in vacanza, utilizzando comunque ladice il Vicepresidente di Fi nel sottolineare che ovviamentema "non possiamo pensare di tenerefino alla fine"Bisogna- osserva Tajani - con unae con degliche abbianodi