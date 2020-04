Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,36%; sulla stessa linea, vendite diffuse sullo, che continua la giornata a 2.849,08 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,36%, come l'S&P 100 (-0,7%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,66%),(-1,91%) e(-1,58%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,25%) e(+1,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,72%.Sensibili perdite per, in calo del 5,58%.In apnea, che arretra del 4,13%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,33%.Al top tra i, si posizionano(+14,85%),(+3,87%),(+3,26%) e(+3,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,15%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,48%.Affonda, con un ribasso del 4,19%.Crolla, con una flessione del 4,04%.