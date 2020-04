Piazza Affari in profondo rosso con le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, scontando le pressioni presenti sul comparto petrolifero, in risposta al tracollo del greggio . Pressoché ignorato il recupero dell'indice ZEW, mentre si guarda con piùL'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Sale lo, attestandosi a +247 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,98%.pesante, che segna una discesa di ben -2,89 punti percentuali, seduta drammatica per, che crolla del 2,11%, sensibili perdite per, in calo del 2,65%.che segna una discesa dell'1,75%. ndamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti, in particolare(-3,40%) e(-3,33%).Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce dell'1,83%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,66%.Composta, che cresce di un modesto +0,93%.La peggiore al momento è, che segna -4,81%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 4,59%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 4,33%.In apnea, che arretra del 3,77%.