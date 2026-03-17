Piazza Affari guida i listini europei trainata da Eni e utilities
(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. La performance migliore è quella di Piazza Affari grazie alle buone performance di Eni e delle utilities: corre A2A seguita da Enel e Hera. Seduta positiva anche per Stellantis.
Sul fronte macroeconomico, Istat ha rivisto al ribasso l'inflazione in Italia a febbraio portandola su base annuale a +1,5% (rispetto alla stima preliminare di 1,6%) anche se conferma l'accelerazione rispetto a gennaio quando si era fermata a +1%. La variazione su base mensile è di +0,7%. Crolla invece inaspettatamente l'indice ZEW tedesco a marzo: l'indice anticipatore è sceso, infatti, a -0,5 punti dai +58,3 punti di febbraio.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,151. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 5.005,5 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,45%), che raggiunge 96,73 dollari per barile.
Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +75 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,68%.
Tra le principali Borse europee senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,52%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,51%.
Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 44.669 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,60%, portandosi a 46.937 punti.
In rosso il FTSE Italia Mid Cap (-0,73%); come pure, depresso il FTSE Italia Star (-1,79%).
Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Enel, che vanta un progresso del 3,05%.
Buona performance per A2A, che cresce del 2,89%.
Sostenuta ENI, con un discreto guadagno del 2,80%.
Buoni spunti su Stellantis, che mostra un ampio vantaggio del 2,79%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon, che ottiene -7,63%.
Seduta negativa per Fincantieri, che mostra una perdita del 2,25%.
Sotto pressione Leonardo, che accusa un calo dell'1,91%.
Sottotono Moncler che mostra una limatura dell'1,29%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, MARR (+3,95%), IREN (+1,62%), MFE A (+1,35%) e ENAV (+1,20%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Comer Industries, che prosegue le contrattazioni a -5,53%.
Sessione nera per Moltiply Group, che lascia sul tappeto una perdita del 4,65%.
In perdita Sesa, che scende del 3,87%.
Scivola De' Longhi, con un netto svantaggio del 3,53%.
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