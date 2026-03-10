Milano 10:50
45.216 +2,71%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 10:50
10.428 +1,74%
Francoforte 10:50
23.984 +2,46%

Rimbalzano i listini europei, guidano Madrid e Milano: bene le banche, sottotono energia e difesa

Commento, Finanza, Spread
Rimbalzano i listini europei, guidano Madrid e Milano: bene le banche, sottotono energia e difesa
(Teleborsa) - Rimbalzo a Piazza Affari che guida insieme a Madrid i principali listini europei dopo la pesante seduta di ieri. In verde praticamente tutti i titoli ad eccezionale di Eni e Leonardo, in rosso come le altre aziende europee del settore energia e difesa. Spicca la performance di Unicredit che segna guadagni superiori al 5%, in generale positivo tutto il settore bancario.

Bene anche le altre Borse europee: a Francoforte positivo Volkswagen dopo che ha previsto una ripresa del margine operativo tra il 4,0 e il 5,5%, dopo il calo a 2,8% registrato nel 2025.

Sul fronte macroeconomico, il saldo delle partite correnti francese mostra a gennaio 2026 un surplus di 2,1 miliardi di euro, rispetto all'avanzo di 0,1 miliardi di euro di dicembre, mentre in Germania aumenta più delle attese il surplus della bilancia commerciale. Nel mese di febbraio 2026 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 21,2 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 17,4 miliardi di gennaio. Il dato è superiore alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 15,4 miliardi.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,165. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 5.179,3 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 87,34 dollari per barile, in netto calo del 7,84%.
Sensibile miglioramento dello spread, che raggiunge quota +68 punti base, con un decremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,51%.

Tra i mercati del Vecchio Continente ottima performance per Francoforte, che registra un progresso del 2,20%, buona performance per Londra, che cresce dell'1,37%, e exploit di Parigi, che mostra un rialzo dell'1,68%. Madrid guadagna il 2,5%.

Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo del 2,25%, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 47.539 punti.

Balza in alto il FTSE Italia Mid Cap (+2,13%); con analoga direzione, su di giri il FTSE Italia Star (+1,92%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Unicredit (+4,58%).

Acquisti a piene mani su Mediobanca, che vanta un incremento del 4,45%.

Effervescente Banca MPS, con un progresso del 4,43%.

Incandescente BPER Banca, che vanta un incisivo incremento del 4,13%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su ENI, che prosegue le contrattazioni a -2,05%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Sanlorenzo (+6,47%), Sesa (+5,28%), Comer Industries (+4,81%) e Technoprobe (+4,42%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power, che ottiene -1,92%.
Condividi
```