Rimbalzano i listini europei, guidano Madrid e Milano: bene le banche, sottotono energia e difesa

(Teleborsa) - Rimbalzo a Piazza Affari
che guida insieme a Madrid i principali listini europei dopo la pesante seduta di ieri. In verde praticamente tutti i titoli ad eccezionale di Eni
e Leonardo
, in rosso come le altre aziende europee del settore energia
e difesa
. Spicca la performance di Unicredit
che segna guadagni superiori al 5%, in generale positivo tutto il settore bancario
.
Bene anche le altre Borse europee: a Francoforte
positivo Volkswagen
dopo che ha previsto una ripresa del margine operativo
tra il 4,0 e il 5,5%, dopo il calo a 2,8% registrato nel 2025.
Sul fronte macroeconomico, il saldo
delle partite correnti francese
mostra a gennaio 2026 un surplus di 2,1 miliardi di euro
, rispetto all'avanzo di 0,1 miliardi di euro di dicembre, mentre in Germania aumenta più delle attese
il surplus della bilancia commerciale
. Nel mese di febbraio 2026 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 21,2 miliardi di euro
, rispetto all'attivo di 17,4 miliardi di gennaio. Il dato è superiore alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 15,4 miliardi.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,165. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 5.179,3 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 87,34 dollari per barile, in netto calo del 7,84%.
Sensibile miglioramento dello spread
, che raggiunge quota +68 punti base, con un decremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,51%. Tra i mercati del Vecchio Continente
ottima performance per Francoforte
, che registra un progresso del 2,20%, buona performance per Londra
, che cresce dell'1,37%, e exploit di Parigi
, che mostra un rialzo dell'1,68%. Madrid guadagna il 2,5%.
Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB
in rialzo del 2,25%, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 47.539 punti.
Balza in alto il FTSE Italia Mid Cap
(+2,13%); con analoga direzione, su di giri il FTSE Italia Star
(+1,92%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, su di giri Unicredit
(+4,58%).
Acquisti a piene mani su Mediobanca
, che vanta un incremento del 4,45%.
Effervescente Banca MPS
, con un progresso del 4,43%.
Incandescente BPER Banca
, che vanta un incisivo incremento del 4,13%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su ENI
, che prosegue le contrattazioni a -2,05%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Sanlorenzo
(+6,47%), Sesa
(+5,28%), Comer Industries
(+4,81%) e Technoprobe
(+4,42%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power
, che ottiene -1,92%.