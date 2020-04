Borsa, pioggia di acquisti sulle banche

Mediobanca

FinecoBank

Intesa Sanpaolo

Unicredit

BPER

Banco BPM

UBI Banca

(Teleborsa) -, protagonista dell'accelerazione della Borsa nel pomeriggio. A sostenere il settore contribuisce il ridimensionamento dello Spread, in scia all'attesa di nuove misure dalla BCE ed alle più rosee prospettive di un accordo in sede europea per gli aiuti post emergenza sanitaria.Fra i migliori nel tardo pomeriggio si segnala, che guadagna oltre il 7%. Brillante anchecon un incremento del 5%. A seguirecon incrementi superiori ai tre punti. Non è da meno+2,8%, mentremarcia più distante con un guadagno dell'1,37%.