Intesa Sanpaolo fornirà indicazioni impatto Covid-19 con risultati 1° trimestre

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -fornirà unain occasione della pubblicazione dei, che verranno approvati ilprossimo. Lo fa sapere la banca nell'integrazione, richiesta dalla Consob, alla relazione del CdA all'assemblea del prossimo 27 aprile.Per quella data - si sottolinea - "che consentano di- anche se suscettibile di evoluzioni non prevedibili, in considerazione dei significativi profili di incertezza che contraddistinguono la straordinarietà dell'evento Covid19 - per potere esprimere fondatamente una valutazione circa il possibileconseguente alla pandemia e i possibili".Intesa precisa poi che, al di là degli effetti della pandemia, la banca si caratterizza per una solidità patrimoniale ed una posizione di liquidità che si aggiungono ad un modello di business resiliente e ben diversificato del gruppo.In merito all', Banca Intesa afferma che "in merito ai possibili impatti della pandemia" sulla banca bergamasca e di conseguenza non è in grado di "in funzione delle relative".