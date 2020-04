DBA approda in Bulgaria, nuovo Port Community System per porti Varna e Burgas

DBA Group

(Teleborsa) -ha firmato, tramite la società controllata Actual IT dd, un contratto con Bulgarian Ports Infratructure Company (il gestore pubblico e nazionale delle infrastrutture portuali in Bulgaria) per lo sviluppo e la fornitura di una piattaforma telematica di Port Community per i porti di Varna e Burgas., prevede la realizzazione di una piattaformatelematica che consentirà lo scambio di informazioni tra le parti interessate alle operazioni logistiche del sistema portuale bulgaro.. Le attività che prenderanno il via già oggi con la firma del contratto riguardano l’analisi dello stato di fatto, la progettazione e lo sviluppo ex novo della piattaforma telematica di Port Community, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura IT a seguito dell’implementazione del sistema.La commessa, inclusa nel piano industriale 19–23 di DBA Group, mira ad ampliare la presenza del Gruppo sui mercati esteri, in particolare nell'area dell'ICT a sostegno delle infrastrutture critiche. DBA Group, anche attraverso il Gruppo Actual, fornisce già tuttora soluzioni ICT ad oltre 14 sistemi portuali o operatori di terminali portuali del Mar Adriatico, del Mar Mediterraneo e del Mar Caspio; da oggi estenderà le proprie attività anche sul Mar Nero.