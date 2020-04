IEG, a Koinè 2020 anche il tema del "social distancing"

(Teleborsa) - L'edilizia di culto e il suo contributo alla ripartenza saranno al centro dell'Koinè 2020 – fa sapere Ieg in una nota – sarà piattaforma di incontro e confronto sullavalorizzando il patrimonio ecclesiastico e culturale e definendo leche si avvalgono di altissime competenze Made in Italy, dalle abilità della tradizione artigiana alle eccellenze dell'arte sacra, dalla manifattura ai servizi, che si stanno preparando in questi mesi alla ripartenza. Un"In questo periodo in cui non ci si può trovare insieme per celebrare l'eucarestia, sarà più facile riscoprire il valore delle immagini sacre – afferma–. A ricostruire un senso comune e trascendente dopo guerre, pestilenze e grandi tragedie sono sorti santuari, monumenti, edicole, cappelle votive, pale d'altare".Come ripensare e riprogettare gli spazi della fede – spiegano da Ieg – è una sfida alla quale Koinè intende dare un forte contributo con l'istituzione di una interaGrazie all'e l'e il patrocinio della, ilper raccoglierele esperienze di architetti, progettisti, sociologi, antropologi e tutte le professionalità di spicco che possano portare esperienze concrete e nuovi spunti di ricerca e riflessione. La giornata di studio aprirà un ciclo di incontri con i massimi esperti italiani del settore e le aziende specializzate di impiantistica, illuminazione, arredi, decorazione, domotica, e poi atelier d'arte, mosaicisti, fonderie, depositari di un know-how specifico e soluzioni su misura che rappresentano il fiore all'occhiello dell'artigianalità e della maestria italiana.Le tematiche spazieranno dallaal confronto sull'arte sacra"Un'occasione concreta – afferma– per far conoscere i giovani artisti e avere incarichi dalle aziende presenti, anche grazie alle mostre organizzate all'interno della manifestazione". "Una straordinaria opportunità per comunicare ad un pubblico specifico ed interessato risposte sartoriali per le specificità che ogni architettura di culto ha insite in sé" commentache si occupa di illuminazione professionale per interni ed esterni. Perspa per l'drotermosanitario, che si affaccia per la prima volta sul settore, sarà "la prima occasione per entrare nel cuore del business, l'appuntamento dove incontrare e conoscere nuove realtà e nuovi interlocutori".Italian Exhibition Group fa sapere di essere "al lavoro per affiancare la filiera del settore in vista dell'atteso appuntamento con Koinè, per sostenere tutte quelle aziende che non si fermano". L'obiettivo , come si auspicalaboratorio veronese di vetrata artistica, mosaico, affresco e scultura èattraverso "un connubio e un equilibrio sapiente tra contemporaneità e tradizione, espressività e significato, affidandosi ancora alla qualità, alla bellezza e al significato di ogni opera".