Trevi Finanziaria, definiti condizioni aumento " fortemente diluitivo"

Trevi finanziaria

(Teleborsa) - Il CdA diha confermato ledeliberato sulla base della delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria dei soci del 30 luglio 2018 . L'aumento ha l'obiettivo di "e finanziaria delineatasi a partire dall’esercizio 2016", assieme ad altre azioni quali: l'della parte prevalente dell’indebitamento finanziario del Gruppo, la concessione da parte delledi nuove risorse finanziarie e la(già perfezionata in data 31 marzo 2020).Laha un valore complessivo di, di cui 130 milioni di aumento a pagamento da offrire in opzione ai soci ad un prezzo di emissione di 0,01 euro, 63 milioni di aumento riservato alle banche creditrici in base al rapporto di conversione del credito in capitale di 4,5 a 1, un aumento di 19,9 milioni al servizio dell'emissione di 1.647.832 di warrant, da offrire a chi risulta titolare di azioni prima dello stacco dell'opzione. L'offerta si svolgeràe diritti di opzione saranno negoziati sull'Mta dal 4 maggio al 12 maggio.I soci istituzionalihanno assunto l'impegno a di capitale in opzione per un ammontare complessivo pari a 77,5 milioni circa. Le banche in via subordinata hanno assunto l'impegno a sottoscrivere sottoscrivere l'aumento l'inoptato attraverso compensazione volontaria di propri crediti,Frattanto,ha fatto sapere che l'operazione di ricapitalizzazione si qualifica come", pertanto trovala normativa di riferimento del cosiddettopromosso dalla Consob a partire dal 2016, che prevede una informativa rafforzata e l'opzione di esercitare in via "anticipata" i diritti di opzione con consegna eimmediate delle azioni di nuova emissione.