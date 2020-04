Triboo, accordo con Intesa SP che sottoscriverà bond da 5 milioni

Triboo

(Teleborsa) -ha sottoscritto un contratto con, in qualità di sottoscrittore, e Banca IMI, in qualità di Arranger, avente ad oggetto la sottoscrizione da parte di Intesa Sanpaolo delle n. 50 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) da emettere nell’ambito di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, per un importo in linea capitale pari a 5 milioni di euro.ed è soggetta al perfezionarsi delle condizioni applicate in analoghe operazioni.Tale Prestito saràstessa nell'ambito della più ampia operazione Basket Bond lanciata in partnership con ELITE, la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group che si propone di sostenere le società più virtuose attraverso un innovativo percorso di sviluppo organizzativo e manageriale.I Titoli, che non saranno soggetti a quotazione su un mercato regolamentato o ad ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, sono stati emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta.Il Prestito ha unae sarà di tipo amortising con un periodo di preammortamento di 24 mesi. Gli interessi suiTitoli, pari al 2,93% su base annua, verranno liquidati semestralmente ed in via posticipata.Il Regolamento del prestito obbligazionario prevede, inoltre, specifici covenants di natura economico-finanziaria, relativi alrispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/PatrimonioNetto ed EBITDA/Interessi lordi.I proventi del Prestito saranno destinati a finanziare le controllate Triboo Media S.r.l., Triboo Digitale S.r.l. e T-Agency S.r.l.per l’implementazione dei piani di sviluppo e investimento. I crediti derivanti dai finanziamenti intercompany concessi allecontrollate finanziate saranno ceduti a Intesa Sanpaolo S.p.A. a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Prestito.Ai fini della strutturazione e della emissione obbligazionaria, Triboo è stata assistita da Nctm Studio Legale mentre IntesaSanpaolo S.p.A. è stata assistita da Grimaldi Studio Legale.