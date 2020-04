Wall Street chiude Poco mossa

Dow Jones

(Teleborsa) -, che esprime cautela dopo una tornata di dati macro negativi. con ilche si attesta sui valori della vigilia a 23.515,26 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con chiusura su 2.797,8 punti. Leggermente negativo il(-0,27%); sulla parità lo(+0,02%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+3,01%),(+0,77%) e(+0,71%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,76%),(-1,02%) e(-0,69%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,14%),(+3,01%),(+2,82%) e(+2,26%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,72%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,38%.Sensibili perdite per, in calo del 2,33%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,76%.Al top tra i, si posizionano(+8,60%),(+6,74%),(+6,74%) e(+6,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,34%.In apnea, che arretra del 6,68%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,62%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,34%.