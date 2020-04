Borsa New York avvia gli scambi in deciso rialzo

Dow Jones

Activision Blizzard

(Teleborsa) - Ottima partenza per Wall Street, che prosegue la performance positiva avviata nell'ultimo periodo, sulle speranze per la Fase 2 dell'epidemia e di una conferma del sostegno da parte della Fed (la riunione del FOMC inizia stasera). Intanto, sono arrivati dati positivi (pre Covid-19) dal mercato immobiliare USA, mentre il defici della bilancia commerciale di marzo ha evidenziato un ovvio peggioramento.L'indiceparte cn un guadagno dell'1,39%; sulla stessa linea, loavvia la giornata in aumento dell'1,32%. Leggermente positivo il(+0,44%), come l'S&P 100 (0,9%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+3,10%),(+2,91%) e(+2,50%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,41%.Tra i(+5,39%),(+4,31%),(+3,23%) e(+3,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -5,72%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,94%.Giornata fiacca per, che mostra un calo dell'1,11%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,84%.Al top tra i, si posizionano(+14,43%),(+6,84%),(+6,83%) e(+6,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,97%.Affonda, con un ribasso del 3,51%.Crolla, con una flessione del 2,09%.Calo deciso per, che segna un -1,85%.