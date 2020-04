Federconsumatori: "Nuove speculazioni Covid-19, serve prezzo fisso per guanti e alcool"

(Teleborsa) - Proseguono le, ovvero dei dispositivi utili alla protezione dal contagio. Dopoè il turno deiA lanciare l'allarme èche denuncia come i prezzi di tali prodotti, soprattutto online, stiano raggiungendoi, vista anche laa reperire il prodotto. Per questa ragione – sottolinea l'associazione – sarebbe opportuno che, dopo averper le mascherine, una misura simile fosse approvata anchedi dispositivi di sicurezza personale"Mentre nelle farmacie e parafarmacie si trovano ancora a prezzi elevati, ma non improponibili (circa 7,90 Euro a confezione da 100 pz),o – segnala l'associazione dei consumatori che ricorda comeCoronavirus una confezione di guanti monouso– le maggiorazioni registrano, pertanto, circa ile". "Un comportamento inaccettabile, che segnaleremo alle autorità competenti, così come abbiamo fatto in passato per le mascherine, per i gel disinfettanti e per l’alcool, chiedendo sanzioni severe ed esemplari per chi specula sulla salute dei cittadini", avverte Federconsumatori.