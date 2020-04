Intesa Sanpaolo Innovation Center e Torino City Lab per la mobilità del futuro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, fondato in America nel 2006,attraverso una call dedicata a nuove idee per la smart mobility. I progetti sono stati selezionati a livello internazionale tra centinaia provenienti da oltre 50 Paesi del mondo tra cui Italia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Israele, Emirati Arabi, Singapore, India e Russia.società del Gruppodedicata all'innovazione e promotrice della collaborazione tra Torino City Lab e techstars, a partire da gennaio scorso la Città, con la sua infrastruttura ‘smart road’, è stata ingaggiata come area test urbana per la realizzazione dei progetti che riguarderanno gli spostamenti del futuro.Quattro delle 11 startup scelte attraverso il bando techstars dedicato alla smart mobility - tre americane e una inglese - hanno l’obiettivo di sviluppare tecnologie per migliorare la sostenibilità della mobilità in città.snellendo autorizzazioni e procedure burocratiche - spiega l’-. In questo momento storico innovare in ambito di mobilità urbana è ancora più importante per le città ed è per tale motivo che siamo molto contenti di contribuire con entusiasmo a questi quattro nuovi progetti"., perché mettono in dialogo e in collaborazione un Assessore competente e determinato come Marco Pironti, uno dei primi tre acceleratori al mondo come ‘techstars’, startup innovative e già tecnologicamente evolute, una Banca motore della crescita del Paese come Intesa Sanpaolo e il suo Innovation Center – afferma-.I quattro progetti che le startup stanno sviluppando in Città sono:(progetto a cura di Automotus con sede a Los Angeles);(progetto a cura della società americana Urban SDK);(progetto a cura della statunitense Parkofon);(progetto messo a punto da PowerMarket, start up con sede ad Oxford, UK).