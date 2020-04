Brillante Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, scambia in deciso rialzo il(+2,66%), che raggiunge i 24.741,47 punti; sulla stessa linea, in forte aumento lo, che con il suo +3,04% avanza a quota 2.950,51 punti. Balza in alto il(+3,4%), come l'S&P 100 (3,0%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+6,16%),(+5,16%) e(+4,01%).Al top tra i(+11,13%),(+7,14%),(+5,62%) e(+5,28%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,72%.Affonda, con un ribasso del 2,66%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,76%.(+14,25%),(+11,20%),(+9,02%) e(+8,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,77%.Crolla, con una flessione del 4,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,23%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,36%.