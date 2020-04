(Teleborsa) -. Sotto questo livello, ma l'outlook indicato oggi è, si scende invece a BB+ che è il primo rating di, consideratoe.e allenteranno i rischi di rifinanziamento.- afferma ancora Fitch - e il sostegno per la colazione di Governo è aumentatoe l'attenzione politica si sposterà sull'economia e la risposta comune europea alla crisi".Da parte sua, il, prendendo atto della decisione dell'agenzia di rating,. In particolare, non sembra adeguatamente valorizzato l'orientamento strategico della Banca Centrale Europea".. L'accelerazione sarebbedal deterioramento in atto del. Si tratta tuttavia di effetti interamente dovuti a unache sconta inevitabilmente un considerevole margine di incertezza".era in scadenza il giudizio dell'agenzia. La decisione di Fitch, anticipata a martedì 28, era invece attesa per il 10 luglio e l'outlook, come ha dimostrato la decisione, era negativo.Secondo quanto afferma, precisando che ledovrebbero in partela qualità degli asset, compreso nell'anno in corso, eassicurerà anche per l'anno prossimo che l'esborso netto per interessi resti in linea con quello di quest'anno".che sono rilasciate in questi giorni - prosegue il Ministro -. L'Italia ha tuttora un, se confrontato con quello degli altri maggiori Paesi europei"."Il- conclude Gualtieri - ha la, per aumentare il nostro potenziale di crescita, cone alla necessità di confermare la traiettoria di riduzione del debito".