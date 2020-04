Fase 2, Regioni in pressing per l'autonomia

(Teleborsa) -, del riparto die maggioreper gli Enti locali. Sono i punti di una lettera inviata dai Governatori di diverse regioni - Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Molise, Abruzzo e la Provincia Autonoma di Trento - al Presidente della Repubblicaed al PremierConte per chiedere una"È una fase nuova – si legge nella lettera – cheper una. E’ essenziale che si ritorni progressivamente ad un più pieno rispetto dell'assetto costituzionale e deli, sempre in applicazione dei principi di".I Governatori chiedono, dunque, di "riconoscere alle Regionia e i modelli previsionali di contagio in sostenuta decrescita, lanei loro territoridi quelle previste a livello nazionale".Intanto, la, ha firmatoche già da oggi 30 aprile 2020 consente "ladelle attività dicon somministrazione esclusiva attraverso il servizio con", a patto che vengano rispettate "le misure minime 'anti-contagio' e ferma restando la normativa di settore"., che in videoconferenza con le Regioni ha proposto sollecitato "altrimenti ", una lettera con la scheda, indicando le parti incoerenti e la richiesta di rimuoverle (solo in caso di allentamento delle misure). "Se non avviene - ha avvertito - sono costretto a ricorrere all'". Dal Ministro apertura invece su, in linea con il principio "contagi giù uguale più aperture e viceversa". "Discuterete del monitoraggio con il ministro della Salute Speranza – ha aggiunto il Ministro Boccia – definito il monitoraggio si potrà procedere a differenziazioni".