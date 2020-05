Fase 2, tante soluzioni per tornare a scuola in sicurezza

(Teleborsa) -. Un problema per molti genitori che in questa fase transitoria devono tornare al lavoro, un problema per le organizzazioni scolastiche che devono pensare a come far tornare gli studenti sui banchi in sicurezza. Ma qualche soluzione c'è è l'ha fornita unintitolatoUno studio che offre soluzioni talvolta innovative - ad esempio la consumazione dei, stile aereo, o la formazione diper riprendere il lavoro - ed anche di tipo più tradizionale -delle classi,, mantenimento dellaper risolvere il problema della sicurezza, della tutela della salute e del rispetto delle norme di distanziamento.La scuola statale italiana coinvolge oltre. A questi numeri devono essere aggiunti quelli relativi alle(circa 950.000 studenti e 200.000 docenti) e deiprofessionali (con un bacino di oltre 140.000 studenti e 20.000 formatori). L’operatività dei plessi e delle sedi scolastiche - oltre 40.000 solo per la scuola pubblica - ha un enormei. A queste cifre si sommano quelle proprie di Nidi e Scuole dell’Infanzia.In aggiunta all'importanza di garantire l'istruzione, le scuole e i servizi educativi per l’infanzia - si sottolinea - hanno unessenzialee per lo sviluppo del Paese. Indirettamentela partecipazione al mercato del. Prevedere la riapertura degli edifici scolastici e la ripresa dell’attività didattica in presenza costituirebbe senza dubbio un importante segnale diLei proposte dallo studio del Politecnicodi un importante. In termini di costi, vi sono tre livelli:e dei soggetti ed associazioni del territorio per tutti i dispositivi di prevenzione del contagio (dai plexiglas alle mascherine) e per la sanificazione;per la predisposizione dei locali, delle strutture e arredi e per ristrutturazione degli spazi esterni e prefabbricati (scuole da campo);connessi al raddoppio degli insegnanti per classi di massimo 10-15 alunni, al raddoppio dei collaboratori scolastici per la sanificazione frequente e per la vigilanza, per la presenza del supporto psicologico, per il supporto tecnico e per la formazione del personale.Un'analisi della situazione attuale evidenzia che - a secondo del grado di istruzione - ilper classe. Un numero che non consente il necessario distanziamento fra compagni di classe e banchi. Occorrerà allorae far sì che non si superino iper classe.ed uno studente per banco saranno necessari per mantenere la distanza prescritta.Per lesarà necessario far ricorso, ove possibile, ai, ad esempio nelle mense, laddove non si può usare il lunch box. Ed i fda scuola sarannoper garantire il distanziamento.La soluzione può immediata per risolvere il problema del dimezzamento delle classi, in attesa che vengano assunti nuovi insegnanti o per sfruttare le strutture esistenti, limitate per capienza, sarà(mattina/pomeriggio) o far uso ancora dellaalla scuola in presenza.Naturalmente, il politecnico detta anche alcune norme per la, che ad oggi ha evidenziato alcuni: ad esempio ladigitale degli insegnanti, la dotazione di, unper accompagnare i bambini all'uso della tecnologia (posto che per gli studenti con disabilità gravi o gravissime l'insegnante di sostegnO non sarà sostituibile con un assistente digitale).Un altro punto fermo è l'uso dei(DPI), in particolare le, per tutti gli studenti, valevole dai bambini dai 6 anni in su, considerando la difficoltà di far indossare la mascherina ai bambini più piccoli (nodo o materna). Per gli ivece sarà opportuno prevederesul viso tipo plexiglass per consentire agli studenti di poter vedere l'intero volto e l'espressione.Settembre è ancora lontano e allora cosa fare per consentire il rientro al lavoro dei genitori? Un problema cruciale in questo periodo per tutti coloro che sono rimasti a casa in quarantena, ma soprattutto quando i figli sono piccoli e non autonomi. Una soluzione data dal Politecnico concerne laovvero l'organizzazione di, che si riuniranno, a turno, a casa dell'uno o dell'altro, posti sotto la guida della scuola o del nido di riferimento (educatore).?Una soluzione che potrebbe valere anche da settembre per favorire la prescritta turnazione.