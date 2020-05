Aumento di capitale, assegnazione gratuita di warrant: Trevi rettifica il prezzo dei titoli

Trevi Finanziaria Industriale

(Teleborsa) -rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'aumento di capitale che parte lunedì 4 maggio. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,00093333.Prezzo di riferimento rettificato: 0,0112Prezzo last rettificato: 0,0112Prezzo ufficiale rettificato: 0,0113Il prezzo dei diritti (ISIN: IT0005391211), che saranno negoziati dal 4 al 12 maggio, è stato fissato a 9,48 euro.L'aumento di capitale prevede l'offerta in opzione di 7899 nuove azioni ogni 1 azione posseduta, al prezzo di sottoscrizione di 0,01 euro cadauna. Il termine ultimo di adesione all'aumento di capitale è il 18 maggio.Dal 4 maggio, inoltre, saranno negoziati sul mercato MTA, i WARR TREVI 2020-2025 (ISIN: IT0005402885).L'operazione prevede l'assegnazione di 934 Azioni di Compendio per ogni Warrant detenuto, al prezzo di esercizio di 0,013 per azione.I titolari dei Warrant che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarità di tali strumenti finanziari tra il sesto mese successivo alla Data di Emissione e la Data di Scadenza (ossia tra il 4 novembre 2020 e il 5 maggio 2025), avranno altresì il diritto di sottoscrivere n. 1 ulteriore azione (“Azione Bonus”) ogni n. 5 Azioni di Compendio sottoscritte tramite l’esercizio dei Warrant.Ai fini dell’identificazione del possesso ininterrotto per tale periodo di tempo, a partire dal sesto mese successivo alla Data di Emissione (ossia dal 4 novembre 2020), i Warrant saranno identificati dal codice ISIN IT0005402935. Qualora i Warrant siano oggetto di trasferimento prima del predetto termine, assumeranno codice ISIN IT0005402885 e, in tal caso, se esercitati, non daranno diritto a sottoscrivere le Azioni Bonus.Vedi anche: i coefficienti di rettifica del 2020