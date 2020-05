Wall Street chiude in rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11% sul, mentre, al contrario, lieve aumento per lo, che si porta a 2.842,74 punti. In denaro il(+1,33%), come l'S&P 100 (0,4%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,71%),(+1,42%) e(+0,75%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,33%) e(-0,92%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,01%),(+2,45%),(+2,21%) e(+1,90%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,72%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,89%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,62%.Affonda, con un ribasso del 2,20%.Tra i(+8,54%),(+5,36%),(+4,88%) e(+3,84%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,71%.Crolla, con una flessione del 2,67%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,57%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,56%.