Aeroporto Genova, bilancio in utile ma in calo. Accantonate risorse per emergenza Covid-19

(Teleborsa) - Si è chiuso con un utile netto di 383.000 euro il bilancio 2019 diS.p.A, approvato ieri dall'Assemblea dei Soci che ha deciso di accantonare le risorse per affrontare e gestire le incertezze legate all'emergenzae le ripercussioni sul settore del trasporto aereo già registrate e attese anche per i prossimi mesi. Nel 2018 il bilancio aveva registrato un attivo di un milione e 46mila euro.Ilnel 2019 è stato di 32,756 milioni del 2019,, a fronte di costi cresciuti solo del 3,7%., ha confermato l’indicazione affinché venga confermato il piano di investimenti con la realizzazione dell’ampliamento e l’ammodernamento dello scalo entro il 2022.L’Assemblea ha anche visto lainsediatosi nel 2017 e giunto alla scadenza del mandato. Restano in carica Barbara Pozzolo, Lelio Fornabaio, Fausto Palombelli e, con quest’ultimo. Entra nella squadra Mario Tullo, già membro della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, in sostituzione del Prof. Renato Redondi.