Positivi i mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

beni per la casa

materie prime

servizi finanziari

chimico

immobiliare

telecomunicazioni

Nexi

Moncler

Saipem

Recordati

CNH Industrial

BPER

Telecom Italia

Amplifon

Anima Holding

Technogym

De' Longhi

Tinexta

Maire Tecnimont

Datalogic

Fincantieri

Illimity Bank

(Teleborsa) -, mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro, dopo che le banche centrali - Bank of England, Banca Norvegia e BCE - hanno confermato il massimo sostegno all'economia.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,079. L'continua gli scambi a 1.705,3 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,17%., con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'8,17%.Lieve calo dello, che scende a +244 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,88%.buona performance per, che cresce dell'1,44%, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,40%, e in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,54%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 17.245 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,07%),(+1,50%) e(+1,45%).Nel listino, i settori(-2,74%),(-1,77%) e(-1,30%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 3,83%.Vola, con una marcata risalita del 2,65%.Brilla, con un forte incremento (+2,64%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,58%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,06%.In apnea, che arretra del 2,48%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,17%.Calo deciso per, che segna un -1,76%.di Milano,(+6,89%),(+5,00%),(+3,09%) e(+2,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,83%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,87%.Affonda, con un ribasso del 3,90%.Crolla, con una flessione del 3,38%.