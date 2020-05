Sport, Lockdown costa al settore endurance fino a 535 milioni di euro

(Teleborsa) - Un danno economico fino a 535 milioni di euro,. È l'impatto del Covid-19 sulle gare e le attività sportive relative a eventi di running, ciclismo, triathlon e altri sport di endurance per il I semestre 2020 stimato da una– in partnership con l’agenzia di comunicazione ItalCommunications e con Trentino Sviluppo – per ENDU, la più grande community italiana dedicata agli sport di endurance.Secondo l'analisi,e a ridurre la spesa per le gare che sono state annullate. L’analisi ha fotografato l’effetto dal punto di vista dei praticanti degli sport, degli organizzatori e degli sponsor delle competizioni, limitatamente al periodo febbraio – giugno 2020 (2.080 eventi in calendario pari al 52% annuo). Sono state circa 1.900 le gare annullate inizialmente previste fino a giugno,, mentre solo un terzo degli sponsor riuscirà a far fronte alle perdite in modo soddisfacente.In media. Il 56%, tuttavia, ha continuato ad allenarsi a casa. Interessante il profilo socio-demografico dei consumer: 70% uomini, età media 49 anni, in prevalenza del Nord-Ovest (46%), lavoratori dipendenti (40%), reddito medio di 2500 euro mensili.