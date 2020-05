Wall Street festeggia dati lavoro meglio di attese

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

beni di consumo per l'ufficio

beni industriali

DOW

Caterpillar

Exxon Mobil

Boeing

United Technologies

Moderna

Dish Network

Altera

Wynn Resorts

Tripadvisor

Cognizant Technology Solutions

Fiserv

Automatic Data Processing

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta confermando l'impostazione positiva dell'avvio e dopo i dati sugli occupati non agricoli, risultati migliori del previsto, nonostante la crisi del coronavirus. A ciò si aggiunge l'ottimismo legato alTra gli indici statunitensi, ilavanza a 24.207,97 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che continua la giornata a 2.917,71 punti. Positivo il(+0,99%), come l'S&P 100 (1,1%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,97%),(+1,97%) e(+1,94%).Tra i(+3,35%),(+3,34%),(+3,25%) e(+3,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,72%.Al top tra i, si posizionano(+10,23%),(+10,02%),(+7,08%) e(+6,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,81%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,62 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,25%.Calo deciso per, che segna un -1,27%.