Casa: domanda a livelli pre Coronavirus con boom di affitti

(Teleborsa) - Mercato immobiliare in crescita, di nuovo ai livelli pre Covid-19, sia per case in vendita che in affitto. A testimoniarlo sono le elaborazioni di "in base a quanto pubblicato nella settimana tra il 27 aprile e il 3 maggio e che. Per quanto riguarda il segmento si tratta difa quando le visualizzazioni avevano fatto segnare un +4% e i contatti un -3%., dove il rimbalzo della domanda fa segnare +4% per le visualizzazioni e +8% per i contatti,. Il dato potrebbe confermare il trend di crescita atteso per quanto riguarda le richieste per le vacanze estive che, a causa delle prevedibili limitazioni ai viaggi dovute all'emergenza sanitaria, saranno trascorse prevalentemente in Italia., soprattutto rispetto al livello delle ultime settimane, mentre il saldo resta positivo se si tiene in considerazione quello annuale (+3% in vendita, +11% in affitto).. "Sarà un mercato nuovo sia sulla locazione che sulla vendita – ha spiegato Vincenzo De Tommaso, responsabile Ufficio Studi di idealista – si riaprirà all'insegna di margini di negoziabilità maggiori".